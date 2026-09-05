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Mandragora emozionato: “Ringrazio la Fiesole per il tributo, qui lascio un pezzo di cuore”

Mandragora emozionato ha parlato a DAZN

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 settembre 2026 17:20
Mandragora emozionato: “Ringrazio la Fiesole per il tributo, qui lascio un pezzo di cuore” -
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Mandragora ha parlato ai microfoni di DAZN dopo essere passato sotto la curva Fiesole a salutare i tifosi, queste le sue parole:

La prima cosa che volevo fare era ringraziare questa gente, mi hanno dato questo tributo che porterò dentro di me. Ho detto che non si va mai via da casa è questa la dimostrazione.

Il gol è sempre un’emozione, questo è bello ma è anche difficile, ho lasciato una parte del mio cuore qui a Firenze oltre che dei bellissimi compagni.

A Torino avevo lasciato qualcosa in sospeso, volevo riprenderlo e fare un’annata positiva”

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