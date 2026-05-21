"Mandragora è tra i migliori centrocampisti italiani: in pochi hanno i suoi numeri, gol alla Juve bellissimo"

Manuel Pascali e Mino Taveri hanno commentato la stagione di Mandragora a Radio TV Serie A

A Radio TV Serie A, Manuel Pascali ha commentato il momento di Rolando Mandragora: "È un giocatore che parte sempre in sordina, spesso dietro ai nuovi acquisti e poi finisce sempre per giocare e dare il suo contributo in zona gol. A me dà l'idea di essere uno di quelli sanguigni, uno di quelli che quando le cose vanno male si impone. La rete alla Juventus lo dimostra, a Torino ha fatto un gol bellissimo".

In seguito Mino Taveri gli ha chiesto se Mandragora rientra tra i migliori centrocampisti italiani: "Non è che abbiamo tanti centrocampisti bravi. Lui ha fatto 7 gol, centrocampisti centrocampisti centrali che fanno gol in Italia ce ne sono pochi. Tonali è fuori categoria, ma gioca in Inghilterra, poi abbiamo Barella e infine Locatelli che però ha un ruolo diverso. Mandragora può essere tranquillamente uno degli altri".