Mandragora: "E' stata un'annata difficile e deludente, che possa essere di insegnamento per tutti noi"
Le parole del giocatore viola al termine della stagione
A cura di Redazione Labaroviola
27 maggio 2026 13:31
Mandragora tramite un post sul proprio profilo Instagram ha espresso la delusione che questa stagione ha portato con sé, augurandosi di vivere tutt'altre emozioni il prossimo anno. Le sue parole:
"E' stata un'annata difficile e deludente, che possa essere di insegnamento per tutti noi. Dobbiamo ripartire in maniera diversa! Grazie a tutti, a presto".