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Mandragora: "E' stata un'annata difficile e deludente, che possa essere di insegnamento per tutti noi"

Le parole del giocatore viola al termine della stagione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 maggio 2026 13:31
Mandragora: "E' stata un'annata difficile e deludente, che possa essere di insegnamento per tutti noi" -
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Mandragora tramite un post sul proprio profilo Instagram ha espresso la delusione che questa stagione ha portato con sé, augurandosi di vivere tutt'altre emozioni il prossimo anno. Le sue parole:

"E' stata un'annata difficile e deludente, che possa essere di insegnamento per tutti noi. Dobbiamo ripartire in maniera diversa! Grazie a tutti, a presto".

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