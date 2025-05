Mandragora: “Chiudere sesti e con 65 punti non era scontato. Ripartiremo con più fame!”

La Fiorentina chiude la stagione con la vittoria ottenuta contro l’Udinese, con un 3-2 al Bluenergy Stadium, ottenendo il pass per la qualificazione alla prossima Conference League. Dopo il successo in trasferta, Rolando Mandragora ha voluto commentare la stagione che si è oramai conclusa sul suo account social:

“Sono orgoglioso di ognuno dei miei compagni che hanno preso parte a questa stagione! Non ci siamo risparmiati, nemmeno in un giorno d’allenamento! Non è scontato chiudere sesti in classifica e con 65 punti, anzi è un dispiacere non aver ottenuto un traguardo diverso per quello che è stato! Adesso è il momento di ricaricare le batterie e ripartire per la prossima stagione con ancora più determinazione e fame! Ci vediamo presto! FORZA VIOLA!”