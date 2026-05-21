Mancini sogna di tornare sulla panchina della Nazionale. Il tecnico ha buoni rapporti con Malagò

Nicolò Schira riporta questa notizia sul suo account X. Mancini è uno dei nomi per il futuro della panchina della Nazionale, insieme a Conte, Allegri e anche Ranieri.

Nel walzer delle panchine che sta già avendo luogo in Serie A si inserisce anche la panchina della Nazionale. Il CT ad interim Silvio Baldini ha già dichiarato che giocherà l'U21 negli impegni amichevoli dell'Italia a giugno. Ma la scelta del nuovo Commissario Tecnico è tutt'altro che decisa.

Secondo Nicolò Schira - che ha postato la notizia sul suo account X - Roberto Mancini sogna di tornare sulla panchina della Nazionale italiana. Dopo la vittoria di Euro 2020 e il fallimento contro la Macedonia del Nord, L'ex allenatore di Inter e Manchester City sarebbe pronto ad accettare un ingaggio contenuto (circa 2 milioni di euro all'anno) per concretizzare il suo ritorno. La decisione finale spetta al nuovo Presidente della FIGC. A pesare in questa scelta ci sarebbe anche l'ottimo rapporto tra Mancini e Giovanni Malagò, il candidato più in vista per le elezioni federali che si svolgeranno a giugno.

Restano in corsa anche Antonio Conte - che è ormai certo che lascerà il Napoli a fine stagione - Massimiliano Allegri - previsto un incontro con Cardinale per valutarne la posizione - e anche Claudio Ranieri, che dopo la fine dell'avventura come dirigente della Roma, non ha escluso che possa anche considerare una proposta della Nazionale.