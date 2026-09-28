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Mancini rivaluta Fagioli, verso una maglia da titolare con la Turchia. Mandragora in tribuna

Mancini pronto a lanciare Kayode e Fagioli, Mandragora in tribuna

A cura di Andrea Pagni
28 settembre 2026 12:26
Mancini rivaluta Fagioli, verso una maglia da titolare con la Turchia. Mandragora in tribuna - Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Sky sport ha dato degli aggiornamenti sulla probabile formazione della nazionale italiana di calcio. Infatti secondo l’emittente televisivo Mancini avrebbe provato Fagioli tra i titolari nell’ allenamento di oggi prima della Turchia. Un ritorno dal 1º minuto dopo la non convocazione con il Belgio, a stare in tribuna sarà invece Mandragora che è rimasto a Coverciano. Convocato invece l’altro ex Viola Kayode che dovrebbe partire dal 1º mentre resta a casa anche Kouadio.

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