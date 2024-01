Mancini attacca: “Gli italiani mi hanno attaccato perché sui giornali hanno scritto cose false”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Libero, incentrata in gran parte sul ricordo di Gianluca Vialli, scomparso un anno fa, Roberto Mancini è tornato anche sull’addio alla Nazionale italiana e il passaggio alla guida di quella dell’Arabia Saudita. Raccontando che tipo di calcio sta vivendo dalle parti di Riyadh:

“È tutto diverso, è un calcio che sta migliorando, visto che arrivano giocatori forti, ma non è una cosa immediata. Serve del tempo per diventare competitiva. Qui si parte dalla base, ma ho trovato un gruppo di ragazzi pronti a migliorare”.

È la sfida più difficile che ha dovuto affrontare nella sua carriera d’allenatore?

“Sì, senza dubbi, ma allo stesso tempo è sicuramente anche la più avvincente e stimolante”.

Si aspettava tante critiche dopo l’addio all’Italia? ”Capisco la reazione dei tifosi, che possono non aver condiviso o accettato la mia scelta, ma sono stati anche condizionati da cose non vere che sono state scritte sui giornali. Questo è quello che mi è dispiaciuto di più: si parla di vita professionale e questo è lavoro, quante volte si viene esonerati dopo un grande lavoro e non se ne parla? Gli allenatori possono essere esonerati, ma possono anche decidere di andare via. È normale, fa parte di questa professione”.