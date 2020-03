Il ct azzurro Roberto Mancini ha parlato della possibilità che il campionato slitti nel mese di giugno ai microfoni di Radio Rai: “Europeo? È un peccato che non so svolga, così almeno però vedremo il campionato a giugno. Allenamenti ad aprile? La vedo dura, la situazione mi pare molto critica. I giocatori dopo avranno bisogno di un periodo do allenamenti senza questi pensieri. Ci sono squadre che sono state fermate da molto tempo, ma in 10-15 giorni si può riprendere da questa situazione anomala che nessuno ha mai vissuto. Se si recuperano tutte le partite saranno veramente ravvicinate”.