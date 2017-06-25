Il Manchester United resta vigile su Bernardeschi, è il piano B in caso non dovesse arrivare Perisic
A cura di Redazione Labaroviola
25 giugno 2017 19:28
In Inghilterra continuano a rimbalzare le voci che accostano Federico Bernardeschi al Manchester United. Metro e altri portali britannici sostengono con forza che il numero 10 viola possa essere l'alternativa principale in caso non dovesse sbarcare a Old Trafford Ivan Perisic. Inoltre i Red Devils sarebbero disposti a sborsare tutti i 50 milioni richiesti dalla Fiorentina per Bernardeschi.