Manca un rigore alla Fiorentina: la trattenuta è l’unico fallo che viene punito dove finisce e non dove inizia

Netto il rigore non fischiato dalla Fiorentina

Manca un rigore a fine primo tempo alla Fiorentina per una chiara trattenuta di Caracciolo ai danni di Mateo Pellegrino. L’attaccante della Fiorentina infatti ha aggirato il difensore Pisano e poi si è involato verso la porta ma il difensore lo ha vistosamente trattenuto per la maglia.

Per l’arbitro Marinelli, autore di una prova disastrosa, non c’è stato alcun fallo. Anche il VAR non è intervenuto ma è stato un errore. La trattenuta è vero che è iniziata fuori area ma si è conclusa dentro l’area e da regolamento la trattenuta è l’unica infrazione che viene punita dove il fallo finisce e non dove inizia. Manca dunque un chiaro rigore alla Fiorentina