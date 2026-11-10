Malusci: "Sbagliato puntare il dito contro De Gea. Domenica abbiamo visto la Fiorentina migliore dell'anno"

Malusci analizza la partita e gli errori commessi contro la Juventus

Alberto Malusci ha analizzato le difficoltà difensive della Fiorentina, soffermandosi in particolare sulla rete di Woltemade contro la Juventus. Intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, l'ex viola ha evidenziato problemi che riguardano sia il reparto nel suo complesso sia i singoli giocatori, senza però attribuire a Dragusin le responsabilità principali nell'occasione del gol.

"Stiamo facendo fatica sia di reparto sia come singoli. Dragusin, sul gol, non ha grosse responsabilità perché, dopo l'errore di Viery, deve decidere se coprire la porta o andare sul giocatore. Jimenez arriva in ritardo: con una corretta tattica di reparto, Dragusin può andare subito a coprire Kolo Muani e Jimenez occuparsi di Woltemade. La migliore coppia centrale di cui dispone la Fiorentina in questo momento è quella composta da Ranieri e Pongracic.

Non farei l'errore di puntare il dito sul portiere in questo momento, si sbaglia tutti. Di sicuro, l'errore del portiere pesa maggiormente perché, se un attaccante sbaglia un gol, si rimane sullo 0-0 e finisce così, mentre se sbaglia il portiere si subisce una rete. Ma è sicuramente sbagliato dargli tutte le colpe.

Contro la Juventus è stata la Fiorentina più bella di quest'anno. Dispiace perché, alla fine, la partita la potevi anche vincere e, se la portavi a casa, non rubavi nulla. Non ci voleva la sosta adesso".