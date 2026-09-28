Malusci: "La sfida di Genova dopo la sosta mi spaventa. In difesa vedo titolari Dragusin e Ranieri"

Alberto Malusci ha parlato di Fiorentina e dei giocatori che vede come titolari

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex Fiorentina Alberto Malusci ha parlato di diversi temi, esprimendo la sua preoccupazione per Genoa Fiorentina, che considera una partita molto difficile. Ha poi condiviso le sue preferenze per la difesa titolare, indicando Dragusin e Ranieri. Queste sono state le sue parole:

"Avrei preferito che la squadra continuasse a lavorare tutta unita in questi giorni, così la pausa avrebbe avuto ancora più senso. Può essere utile però per giocatori che non sono al 100% della forma. La partita che mi spaventa di più è quella di Genova: hanno un allenatore che a me piace tantissimo e sicuramente, visto il periodo di difficoltà, staranno preparando benissimo questa partita".

"Per quanto riguarda la difesa titolare io ci vedo Dragusin e Ranieri. Il secondo ha freddezza, è decisivo, ha continuità. Viery non lo puoi tenere in panchina, visti i 15 milioni spesi per lui, ma dobbiamo valutare ciò che si vede in partita: ora come ora non avrebbe senso privarsi di Ranieri. Valdepenas? Ad averne giocatori come lui: ha inventiva e un bel rapporto con la palla. A destra confermo Jimenez".