Malusci: "La Fiorentina ha preso Oulai perché voleva vendere Fagioli, non possono giocare insieme"

Il noto opinionista ha parlato del dualismo tra Oulai e Fagioli

L’ex difensore della Fiorentina, Alberto Malusci, è intervenuto ai microfoni di Toscana TV per analizzare la recente sconfitta subita dai viola sul campo del Genoa, soffermandosi sia sulle dinamiche tattiche del match sia su alcuni singoli della rosa.

La partita di Genova e la reazione della squadra

Malusci ha esordito sottolineando le insidie della trasferta e l'impatto dell'allenatore avversario:

“Quello del Genoa è un campo difficile, e la permanenza di De Rossi preoccupava, perché è bravo e sa trasmettere alla squadra, che è con lui e contro la Fiorentina lo si è visto.”

L'ex calciatore ha poi commentato le scelte tattiche di Paolo Vanoli e la prestazione complessiva del gruppo:

“La Fiorentina paga la giovane età della squadra, Vanoli ha sbagliato e lo ha ammesso con i due cambi fatti subito a fine primo tempo. Occorre ripartire dal secondo tempo, se avessimo pareggiato non avremmo rubato nulla. In Serie A non si può parlare di approccio alla gara, senza questi alti e bassi.”

Il mercato e la gestione dei singoli: Oulaï e Fagioli

Spostando l'attenzione sul centrocampo, Malusci ha spiegato le dinamiche che hanno portato all'acquisto di Oulaï e al successivo cambio di gerarchie con Nicolò Fagioli:

“Oulaï è stato preso perché Fagioli era sul mercato, poi col ritorno di Vanoli è tornato inamovibile Fagioli… ma Oulaï era stato preso per fare il regista.”

In conclusione, l'ex difensore viola ha voluto lanciare un messaggio di fiducia all'ambiente in vista dei prossimi impegni: