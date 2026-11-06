Malusci: "I Fiorentini devono spiegare ai nuovi cosa significa questa partita. Questa Juventus è battibile"

L'ex giocatore viola, Alberto Malusci è intervenuto ai microfoni del Pentasport per parlare di Fiorentina Juventus

Ecco le parole di Malusci a Radio Bruno: "La partita con la Juventus a livello mentale si prepara da sola. Io confido molto nella Fiorentinità che ancora si respira all'interno della società viola. Io ti posso dire che questa non è una partita come le altre, inizi a viverla la settimana prima.

Spero che all'interno dello spogliatoio i fiorentini spieghino cosa significhi questa partita ai nuovi arrivati. Il primo Malusci che affrontava la Juventus era meno preparato, dopo aver acquisito esperienza inizi a viverla molto intensamente, spero di vedere una Fiorentina che faccia la differenza e che lo stadio sostenga la squadra, soprattutto perché questa Juventus è battibile se affrontata nel modo giusto".