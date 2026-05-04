Malusci: "Gudmundsson lo confermerei, ma deve darsi una mossa. Spero ci sia spazio per i giovani"

Malusci commenta la sfida dell'Olimpico tra Roma e Fiorentina

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Malusci ha presentato la sfida tra Roma e Fiorentina.

“Quella dell’Olimpico sarà una partita complicata, perché la Roma si gioca ancora un traguardo importante. Anche la Fiorentina però ha le sue motivazioni. Mi aspetto una squadra più spensierata, con la testa sgombra, cosa che in questa stagione si è vista raramente”.

Sul tema giovani:

“Spero di vedere qualche ragazzo in campo, ma senza forzature. Braschi? Forse poteva avere spazio già nella gara di domenica scorsa, ma è un percorso che va gestito con attenzione”.

Infine, un passaggio su Albert Gudmundsson:

“Io lo confermerei senza dubbio, perché ha qualità importanti. Se ce l’hai in rosa, è giusto puntarci. Però deve alzare il livello e dimostrare qualcosa in più”.