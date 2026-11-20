Malusci: "Gonçalves deve giocare al centro. Inutile schierarlo esterno se non si sente a suo agio"

Il commento di Malusci a Radio Bruno

Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per analizzare il momento della squadra viola e le scelte tattiche di Paolo Vanoli.

"All'orizzonte ci sono gare abbordabili e spero che Vanoli abbia dato qualcosa in più alla squadra. Questo gruppo ha nelle corde la possibilità di esprimersi meglio di così. La partita con la Juventus è stata la migliore di quest'anno, secondo me. Vanoli è stato molto bravo a mettere in campo una Fiorentina piuttosto offensiva e la gara è stata piacevole. Spero che questo si possa rivedere anche nelle prossime partite.

A me il match con l'Inter non è piaciuto per nulla. Questa squadra è costruita per avere il possesso e l'equilibrio lo deve trovare attraverso il gioco. I giocatori muscolari in rosa hanno altezza e fisicità, ma non fanno interdizione. Brescianini e Ndour sono incursori, ma non fanno filtro.

Mettere tutti insieme i giocatori offensivi è difficile, certo. Gonçalves ha detto espressamente di non essere un esterno. Quindi, se non se la sente, è inutile schierarlo lì con continuità. Lui deve sempre stare al centro del gioco. Questo è un tema non di poco conto.

Atta è un titolarissimo, quindi qualcuno rischia il posto. Torna a sinistra al posto di Njie? Da centrocampo in avanti direi ai giocatori di fare quello che si sentono, perché sono giocatori di talento che hanno bisogno di libertà. Vanno messi nelle condizioni di esprimere le proprie qualità".