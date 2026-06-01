Malusci: "Galloppa da prima squadra, ha le idee chiare. Tra Vanoli e Grosso non ci sono differenze"

L'ex viola Malusci si pronuncia sul futuro della Fiorentina, commentando il tema allenatore

L'ex difensore viola Alberto Malusci, intervenuto a Radio Bruno, ha parlato delle prossime mosse della Fiorentina tra mercato e panchina.

Sul fronte acquisti ha promosso Volpato: "Ho sentito il suo nome e a me piace veramente tanto. Può ricoprire più ruoli e Grosso potrebbe utilizzarlo in diverse posizioni".

Malusci ha poi lanciato un messaggio chiaro alla società: "Quest'anno la Fiorentina non può sbagliare. Firenze merita delle certezze, anche se nel calcio non esistono. Mi auguro che il percorso della squadra sia all'altezza della città".

Capitolo Vanoli: "Non capisco la strategia del suo agente nel restare ad aspettare. Fossi in lui saluterei. Avrà sicuramente richieste, anche dall'estero. Se dovesse saltare Grosso, con quale forza potrebbe restare? Un allenatore deve essere forte". Infine una riflessione su Galloppa: "Ha idee interessanti, perché non portarlo in prima squadra? Certo, in quel caso la società dovrebbe proteggerlo e sostenerlo. Servono le persone giuste accanto all'allenatore".