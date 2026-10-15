Malusci contro i tifosi Viola: "Criticano sempre dopo le sconfitte. Qualcuno gode se la Fiorentina perde"
Alberto Malusci scatenato al Pentasport
A cura di Redazione Labaroviola
15 ottobre 2026 13:28
L'ex difensore Viola, Alberto Malusci, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno: "Non mi piacciono i commenti dei tifosi che sento fare dopo le partite. Tutti parlano sempre dopo la fine della partita. Invito i tifosi a dire la propria un'ora prima della partita. Negli ultimi anni c'è una tendenza ad aver piacere a veder la Fiorentina perdere, per intervenire così in seguito e criticare la campagna acquisti, il direttore sportivo ecc...".
"La squadra è giovane, le va dato tempo. Devono migliorare partita per partita, e piano piano la Fiorentina si lascerà molte squadre inferiori alle spalle. Detto questo mi aspetto un passo avanti anche da parte di Vanoli".