Malusci: "Basta andare contro a prescindere! Dobbiamo sostenere la società, poi valuteremo il lavoro"

L’ex difensore della Fiorentina invita a voltare pagina dopo una stagione fallimentare

Intervenuto in diretta a Radio Bruno, Alberto Malusci ha commentato il cambio di guida tecnica della Fiorentina, con l’arrivo ormai imminente di Fabio Grosso al posto di Vanoli.

“Per la Fiorentina è stata un’annata fallimentare”, ha dichiarato Malusci. “Grosso non mi scalda come nome, ma da oggi faccio il tifo per lui e per Fabio Paratici”. L’ex viola ha poi invitato a un cambio di atteggiamento: “Bisogna prendere una direzione diversa rispetto ai mesi scorsi. Basta andare contro a prescindere: ora serve sostenere la società e lasciare lavorare chi è arrivato”.

Malusci ha infine sottolineato l’importanza della programmazione: “Paratici è il nostro direttore sportivo, Grosso sta facendo il suo percorso. Valuteremo alla fine il lavoro fatto, ma adesso è il momento di dare fiducia e ripartire”.