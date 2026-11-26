Malusci attacca: "Quattro mesi insieme e hanno bisogno di perdere 3-0 per fare un ritiro?"

Le parole di Alberto Malusci sul ritiro al Viola Park

L'ex difensore viola, Alberto Malusci, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno

"A cosa serve questo ritiro? Se è un ritiro punitivo, te lunedì fai una partita brutta, perdendo 3-0 a Monza, non è che te aspetti giovedì. Dovevi farlo subito, ma non al Viola Park, a Udine magari, visto che devi giocare lì. Andare giovedì non ha senso. Cosa cambia rispetto ad una giornata normale fare in questo modo? Sono 4 mesi che stanno insieme, hanno bisogno di perdere le partite per fare questo? Io spero che questo non sia un ritiro punitivo, ma conoscitivo e che possa fare bene alla squadra".

"Se volevi restare al Viola Park dovevi aprire i cancelli alla gente. Io non vedo altre strade. Io l'ho sempre visto come una punizione, come quando i tuoi genitori ti dicono di andare in camera tua quando sbagli qualcosa. Forse anche noi dobbiamo restare un po' tutti con i piedi per terra, soprattutto quando qualcuno di loro fa qualcosa di buono: Mastantuono per esempio, che a me piace, ma serve qualcuno che li tenga con i piedi per terra".