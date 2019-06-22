Malore per Gigi Simoni. Ricoverato a Pisa, le sue condizioni sono critiche

In seguito ad un improvviso malore Gigi Simoni, l'ex ct dell'Inter con un trascorso nelle giovanili viola, è stato ricoverato viste le condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva di Pisa. Le...

In seguito ad un improvviso malore Gigi Simoni, l'ex ct dell'Inter con un trascorso nelle giovanili viola, è stato ricoverato viste le condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva di Pisa. Le sue condizioni sono costantemente monitorate, il suo quadro clinico ha numerose complicanze.

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