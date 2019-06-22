Malore per Gigi Simoni. Ricoverato a Pisa, le sue condizioni sono critiche
In seguito ad un improvviso malore Gigi Simoni, l'ex ct dell'Inter con un trascorso nelle giovanili viola, è stato ricoverato viste le condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva di Pisa. Le...
A cura di Redazione Labaroviola
22 giugno 2019 18:21
In seguito ad un improvviso malore Gigi Simoni, l'ex ct dell'Inter con un trascorso nelle giovanili viola, è stato ricoverato viste le condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva di Pisa. Le sue condizioni sono costantemente monitorate, il suo quadro clinico ha numerose complicanze.
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