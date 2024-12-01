Malore in campo per Bove, attimi di paura al Franchi. Fiorentina-Inter è sospesa per il momento

Terribile momento al quarto d'ora di gioco di Fiorentina-Inter, Edoardo Bove è caduto per terra dopo un grave malore, subito sono intervenuti i soccorsi, prima dei giocatori in campo e poi dei sanitar...

A cura di Redazione Labaroviola 01 dicembre 2024 18:33

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