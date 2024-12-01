Malore in campo per Bove, attimi di paura al Franchi. Fiorentina-Inter è sospesa per il momento
Terribile momento al quarto d'ora di gioco di Fiorentina-Inter, Edoardo Bove è caduto per terra dopo un grave malore, subito sono intervenuti i soccorsi, prima dei giocatori in campo e poi dei sanitar...
A cura di Redazione Labaroviola
01 dicembre 2024 18:33
Terribile momento al quarto d'ora di gioco di Fiorentina-Inter, Edoardo Bove è caduto per terra dopo un grave malore, subito sono intervenuti i soccorsi, prima dei giocatori in campo e poi dei sanitari. Il calciatore della Fiorentina è stato subito portato con l'ambulanza in ospedale. L'arbitro ha effettuato un solo fischio, segno che per ora la partita è sospesa, in attesa di aggiornamenti sulle condizioni del ragazzo