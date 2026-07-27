Maldini e Leonardo si sono dimessi dall'Italia dopo che la politica ha fatto saltare Pirlo nuovo allenatore

La politica ha bloccato Pirlo e cosi Maldini e Leonardo si sono dimessi. Adesso il preferito è Mancini

Clamoroso ribaltone in casa Italia, appena raccontato da Sky Sport. Paolo Maldini ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di direttore tecnico della Nazionale, seguito anche da Leonardo, che ricopriva l'incarico di advisor. Si interrompe così dopo appena sedici giorni il nuovo progetto avviato dalla FIGC, che aveva affidato ai due ex dirigenti del Milan il compito di rilanciare il calcio azzurro. Una svolta inattesa che riporta tutto in discussione e costringe la Federazione a ripartire nuovamente da zero nella definizione del nuovo assetto tecnico. Il caso Pirlo ha cambiato tutto

Alla base della decisione ci sarebbe il clamoroso stop alla candidatura di Andrea Pirlo come commissario tecnico. L'ex centrocampista sembrava ormai a un passo dalla panchina della Nazionale, ma le polemiche degli ultimi giorni hanno portato la FIGC a fare marcia indietro. Una scelta che avrebbe incrinato il rapporto con Maldini e Leonardo, principali sostenitori dell'ex allenatore di Juventus e Sampdoria. Da qui la decisione dei due dirigenti di lasciare i rispettivi incarichi, mettendo fine al progetto ancora prima del suo vero avvio.

Mancini in pole, Chiellini dt? Con il nuovo scenario completamente aperto, Roberto Mancini è tornato il principale candidato per la guida della Nazionale. L'ex ct, da sempre il profilo preferito del presidente federale Giovanni Malagò, sarebbe ora in vantaggio sulla concorrenza. Parallelamente prende quota anche l'ipotesi di affidare il ruolo di direttore tecnico a Giorgio Chiellini, mentre si raffredda sensibilmente la candidatura di Thiago Motta, strettamente legata alla permanenza di Maldini e Leonardo. Sullo sfondo resta infine Antonio Conte, sostenuto da una parte della Lega Serie A.