Maldini: "Contento del tributo che mi regalò il Franchi di Firenze. I fischi di San Siro..."

L'ex capitano del Milan, Paolo Maldini ha parlato al Festival dello sport di Trento. Questa la sua dichiarazione inerente all'addio al calcio giocato di "paolino" che venne tributato dal Franchi di Fi...

L'ex capitano del Milan, Paolo Maldini ha parlato al Festival dello sport di Trento. Questa la sua dichiarazione inerente all'addio al calcio giocato di "paolino" che venne tributato dal Franchi di Firenze in occasione di Fiorentina-Milan il 31 Maggio 2009. A San Siro andò diversamente dove venne fischiato:

Gara di addio a San Siro? "Il comportamento di un calciatore non consono alle regole, fa più rumore di altri cento che invece fanno qualcosa di buono. Lo ricordo quel giorno, resto convinto di essere una brava persona. Lo stadio fischiava ma non si capiva bene per cosa: sono contento sia successo, come di quel tributo che mi ha regalato il Franchi di Firenze".

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