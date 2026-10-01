Malagò sul Franchi: "Firenze è più avanti con i lavori rispetto alle altre. E' un dato positivo"

Il presidente della FIGC ha parlato dello stato dei lavori dello stadio di Firenze in vista di Euro 2032

Giovanni Malagò, presidente della FIGC, è intervenuto a margine dell’assemblea delle società di Lega Pro per fare il punto sul cantiere dello stadio Franchi di Firenze, inserito nel percorso verso gli Europei del 2032.

"È un dato di fatto che Firenze sia più avanti rispetto agli altri. Il cantiere sta procedendo e i lavori per la realizzazione dello stadio vanno avanti: considero questo un elemento molto positivo.

Mi sembra che ci siano tutti i presupposti. Firenze è avanti, poi spetterà agli uffici competenti valutare tutti gli impianti in vista dell’Europeo".