Malagò sul CT: "Guardiola? E' stato giusto aprire un dialogo e tenerlo vivo. Il campo non è ristretto a pochi nomi"

Il presidente della FIGC conferma i contatti con il tecnico del Manchester City, ma frena: "Non è detto che questa cosa vada in porto".

Tra i nomi accostati alla panchina della Nazionale italiana continua a far rumore quello di Pep Guardiola. A confermare che un contatto c'è stato è stato il presidente della FIGC Giovanni Malagò, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: "Ci sono anche degli aspetti di budget, nel breve-medio periodo bisogna stringere i denti e la cinghia, ma si sono fatte delle eccezioni, che ad esempio possono riguardare il nome che si sta facendo in modo così prepotente, che è quello di Guardiola", ha dichiarato Malagò.

Il presidente federale ha poi aggiunto: "Non è detto che questa cosa vada in porto, ma è stato giusto aprire un dialogo e tenerlo vivo", confermando dunque che il tecnico del Manchester City è stato realmente preso in considerazione per il ruolo di commissario tecnico.

Infine, Malagò ha smentito che la scelta sia limitata a pochi nomi: "Campo ristretto a Guardiola, Pirlo e Mancini? No, nel modo più assoluto. Si ragiona su un certo profilo e sicuramente questi nomi rientrano in quella categoria". Una dichiarazione che lascia aperti diversi scenari per la successione sulla panchina azzurra.