Malagò: "In questo periodo il nostro calcio sta crescendo, il futuro sarà migliore per tutti"

Il presidente della FIGC si è espresso in RAI

Un bilancio estremamente positivo e uno sguardo rivolto al futuro dei giovani talenti azzurri. Intervenuto ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1, il commissario della FIGC Giovanni Malagò ha fatto il punto sul momento delle selezioni nazionali, sottolineando i progressi compiuti negli ultimi trenta giorni.

La crescita della Nazionale maggiore

Analizzando il percorso recente della squadra maggiore, Malagò ha evidenziato segnali di forte ripresa e risultati inaspettati per molti:

"La nazionale maggiore, negli ultimi trenta giorni, ha fatto cose molto importanti. Abbiamo cominciato dal secondo tempo col Belgio, poi c’è stata l’andata e il ritorno con la Turchia e la gara con Francia, facendo vedere qualcosa per qualcuno sorprendente."

Gli obiettivi dell'Under 21 e la sinergia con i grandi

L'attenzione si è poi spostata sull'Under 21, reduce dalla qualificazione agli Europei di categoria e proiettata verso traguardi ambiziosi:

"Con l’under 21 siamo agli Europei, ora puntiamo al podio e vogliamo qualificarci alle Olimpiadi, a cui manchiamo da quattro edizioni."

Il numero uno della FIGC ha infine ribadito l'importanza di una forte sinergia e interscambiabilità tra i gruppi guidati dai commissari tecnici: un canale di comunicazione e talento aperto in entrambe le direzioni, con giovani pronti per il grande salto e viceversa.