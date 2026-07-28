Malagò annuncia Mancini CT: “Me ne assumo la responsabilità”. Ranieri sarà il direttore tecnico

Malago’ annuncia Mancini CT e Ranieri nel ruolo di DT

Arriva l’ufficialità sul nuovo corso della Nazionale italiana. Giovanni Malagò, intervenuto in conferenza stampa, ha annunciato Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico degli Azzurri e Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico.

“Ho ritenuto che la persona che dovesse essere il CT della Nazionale italiana fosse Roberto Mancini per una serie di considerazioni e me ne assumo le responsabilità”. Poi l’annuncio su Ranieri: “Sarà lui la persona che lavorerà nel ruolo di DT, importantissimo e delicatissimo”.

È inoltre prevista per domani una conferenza stampa con la presenza di Mancini e Ranieri, che presenteranno ufficialmente il nuovo progetto della Nazionale.