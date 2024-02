Maccabi Haifa sorteggio favorevole per la Fiorentina? Dipende tutto da se stessa

La Fiorentina ha pescato il Maccabi Haifa dall’urna della Conference League. Un sorteggio a detta di tutti benevolo per i viola, ma a un patto: che sia la squadra che a fine dicembre aveva centrato il quarto posto in classifica e vinto il girone europeo, dall’identità che avrà la squadra viola dipenderà il doppio confronto con gli israeliani. È innegabile che il sorteggio sia stato tutt’altro che duro, ma ad oggi il collettivo di Italiano è in difficoltà da inizio 2024: in Coppa Italia ha rischiato l’eliminazione dal Parma e in campionato sembra essersi smarrito.

Va specificato che gli israeliani non sono la stessa squadra che sconfisse la Juventus l’anno scorso in Champions: hanno perso Atzili e il tecnico Bakhar, oltre al palestinese Saba. Si giocherà a Budapest, in campo neutro. La finale di Atene è ancora lontana, ma il viaggio della Fiorentina ripartirà proprio dall’Ungheria. Lo scrive il Corriere Fiorentino.