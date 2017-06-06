Lutto, si è spento a 83 anni Giuliano Sarti, portiere del primo scudetto viola
Si è spento Giuliano Sarti, storico portiere del primo scudetto viola. Le condoglianze da parte della redazione di Labaroviola.com
A cura di Redazione Labaroviola
06 giugno 2017 10:30
Giorno triste per il mondo dello sport. Si è spento a 83 anni Giuliano Sarti, storico portiere del primo scudetto della Fiorentina. Nato a Castello D'Argile, Giuliano aveva deciso di mettere su famiglia a Firenze, dove ha abitato fino alla scomparsa.
Le più sincere condoglianze da parte della Redazione di Labaroviola.com.