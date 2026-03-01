Lutto per la Fiorentina: Morto Rino Marchesi, aveva 88 anni. In viola fino al 1966.

Come riporta la Nazione: “Lutto per la Fiorentina, ma più in generale nel mondo del calcio per la scomparsa a 88 anni (ne avrebbe compiuti 89 a giugno) di Rino Marchesi, ex calciatore e allenatore, nato a San Giuliano Milanese, ma fiorentino acquisito.

Giocatore duttile e di qualità, impiegato sia in difesa che a centrocampo, Marchesi fa il suo esordio in viola il 25 settembre 1960, Fiorentina-Lecco 4-0. Resterà a Firenze fino al 1966 e in quegli anni i gigliati vincono tanto: due Coppe Italia, una Mitropa-Cup e la Coppa delle Coppe 1960-61, quella della doppiafinale contro i Rangers. Frenato da diversi infortuni, gioca solo due partite in Nazionale a partire da Italia-Argentina 4-1 del 15 giugno 1961. Da allenatore ha una carriera su piazze importanti come Napoli, Inter e Juventus e può vantare il non trascurabile primato di primo allenatore di Diego Maradona nel campionato italiano.

Come tanti ex viola alla fine della carriera ha deciso di restare a vivere a Firenze, più precisamente a Sesto Fiorentino. Il funerale funerale si terrà martedì 3 marzo alle 11 nella Pieve di San Martino in piazza della Chiesa, a Sesto Fiorentino”.