Lutto nel mondo del calcio: scomparso Jorge Messi, padre e storico agente di Lionel

Il mondo del calcio saluta Jorge Messi, padre e storico agente di Leo

Secondo quanto riportato dai principali media argentini, Jorge Messi, padre e storico agente di Lionel Messi, è morto nella serata di ieri sera all'età di 68 anni. Le sue condizioni di salute avevano preoccupato la famiglia negli ultimi mesi.

Durante l'ultimo Mondiale erano state diffuse anche false notizie su Jorge Messi, costringendo la famiglia a intervenire pubblicamente per smentirle.

Con la scomparsa di Jorge Messi se ne va una figura fondamentale nella storia del fuoriclasse argentino: non soltanto suo padre, ma anche il suo storico agente e una presenza centrale nel percorso che ha accompagnato Leo dagli inizi fino ai vertici del calcio mondiale.