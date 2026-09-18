Lutto nel calcio italiano: è morto Sandro Mazzola, leggenda della Nazionale italiana. Aveva 83 anni

La leggenda della Nazionale italiana si è spenta all’età di 83 anni

È morto all’età di 83 anni Sandro Mazzola, uno dei simboli più grandi del calcio italiano. Bandiera assoluta dell’Inter, ha trascorso tutta la sua carriera da calciatore in maglia nerazzurra, giocando per 17 stagioni e diventando uno dei protagonisti della Grande Inter. Con il club ha conquistato quattro Scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali, entrando di diritto nella storia della società.

Mazzola è stato però anche e soprattutto una delle grandi bandiere della Nazionale italiana. Con la maglia azzurra ha collezionato 70 presenze e 22 gol, vincendo da protagonista il Campionato Europeo del 1968. Due anni più tardi fu protagonista anche al Mondiale del 1970, dove l’Italia arrivò fino alla finale contro il Brasile.

Con la scomparsa di Sandro Mazzola se ne va un pezzo importante della storia del calcio italiano. Un campione che ha fatto sognare intere generazioni di tifosi e che resterà per sempre nella storia della Nazionale e nella memoria di tutti gli italiani.