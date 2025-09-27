Lupoli sicuro: "Kean deve giocare da solo. Lo considero il futuro del calcio italiano"

L'ex attaccante Arturo Lupoli si sofferma sull'importanza di Moise Kean, considerandolo il futuro del calcio italiano.

Arturo Lupoli, ex attaccante sia della Fiorentina che del Pisa, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Weekend". Di seguito le sue parole:

Sull'attacco viola e sul momento di Moise Kean: "Kean sicuramente ha dimostrato di essere una punta in grado di fare reparto da solo, è l'attaccante del futuro per il calcio italiano. Secondo me per capire chi con lui si trova meglio c'è un processo dietro da considerare, Gudmundsson ha avuto problemi fisici , Piccoli e Dzeko possono giocare con lui, ma Kean rende meglio da solo, nonostante in coppia con Retegui con l'Italia abbia giocato bene. Per me in ogni caso per capire meglio il tutto ci vuole tempo".