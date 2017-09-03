L'unico 10 ricarica le pile in campagna: Antognoni in veste raccoglitore di...fichi!
Relax nella campagna Toscana per Giancarlo Antognoni: il dirigente viola ha postato una foto che, in questa prima domenica di settembre, lo vede immerso nel verde. L'unico dieci - lo scrive lui stesso...
A cura di Redazione Labaroviola
03 settembre 2017 16:03
Relax nella campagna Toscana per Giancarlo Antognoni: il dirigente viola ha postato una foto che, in questa prima domenica di settembre, lo vede immerso nel verde. L'unico dieci - lo scrive lui stesso - si è dedicato a raccogliere fichi, per poi mangiarli. Un buon modo per ricaricare le pile.
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