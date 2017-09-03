Labaro Viola

L'unico 10 ricarica le pile in campagna: Antognoni in veste raccoglitore di...fichi!

Relax nella campagna Toscana per Giancarlo Antognoni: il dirigente viola ha postato una foto che, in questa prima domenica di settembre, lo vede immerso nel verde. L'unico dieci - lo scrive lui stesso...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 settembre 2017 16:03
L'unico 10 ricarica le pile in campagna: Antognoni in veste raccoglitore di...fichi! -
News
Antognoni
Campagna
Condividi

Relax nella campagna Toscana per Giancarlo Antognoni: il dirigente viola ha postato una foto che, in questa prima domenica di settembre, lo vede immerso nel verde. L'unico dieci - lo scrive lui stesso - si è dedicato a raccogliere fichi, per poi mangiarli. Un buon modo per ricaricare le pile.

Il post su Instagram:

L'unico 10 ricarica le pile in campagna: Antognoni in veste raccoglitore di...fichi!

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok