Lunedi mattina di lavoro e allenamento per la Fiorentina. In realtà molto spesso la mattina del lunedì post partita viene concesso libero alla squadra ma non questa volta. Il motivo? Il gol subito nel finale dalla Sampdoria, Iachini non l’ha presa bene. Ecco quando rivelato dal direttore sportivo viola Daniele Pradè: “Beppe è arrabbiato per il gol subito nel finale di partita, per questo motivo ha deciso di non concedere il lunedì libero alla squadra. Abbiamo provato a convincerlo del contrario, ma ha deciso così”