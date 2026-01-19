19 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:26

Lunedì 26 Gennaio alle 18 ci sarà la messa in suffragio di Commisso. Si farà nel Duomo di Firenze

Rocco Commisso

19 Gennaio · 16:42

Con una nota ufficiale sul sito della Fiorentina il club e la famiglia Commisso hanno comunicato la data della messa in onore del presidente della Fiorentina, questo il comunicato:

La Famiglia Commisso e la Fiorentina informano che lunedì 26 gennaio alle ore 18:00 verrà celebrata, presso il Duomo di Firenze, Cattedrale di Santa Maria del Fiore, in Piazza del Duomo, una Santa Messa in suffragio del Presidente Rocco Commisso. Sarà questa l’occasione per tutti i tifosi viola e per tutti i cittadini di essere vicini alla famiglia Commisso in questo momento di dolore e sofferenza e di rendere omaggio alla memoria di un uomo che si è così profondamente legato alla città di Firenze ed ai colori viola e la cui memoria rimarrà, per sempre, legata alla Fiorentina ad a Firenze.
Ulteriori dettagli logistici ed informazioni di servizio verranno forniti in seguito.

