L’Under-15 della Fiorentina torna a vincere superando il Lecce per 2-0. Fenomenale Picardi.

“Ritorno alla vittoria immediato per la Fiorentina Under 15 di Matia Balestracci. Nella ventiquattresima giornata di campionato, al Viola Park, la Fiorentina ha battuto il Lecce per 2-0. La vittoria viola porta le firme di Picardi e di Minicucci. L’attaccante sblocca la contesa con un tiro preciso al quarto d’ora di gioco e poi sfiora il raddoppio, il portiere invece mantiene il minimo vantaggio con due interventi decisivi.

Nel finale ancora Picardi propizia la rete che chiude la gara, con una punizione respinta dal portiere che Mignemi ribadisce in rete. La Fiorentina sale così a 45 punti e, a due giornate dalla fine, resta in lotta con Empoli e Lazio per il secondo posto alle spalle della capolista Roma”.

Lo scrive TMW.