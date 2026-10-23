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Luis Henrique salta la Fiorentina: risentimento all'adduttore della coscia sinistra

Luis Henrique out contro la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 ottobre 2026 13:37
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Luis Henrique salta la Fiorentina: risentimento all'adduttore della coscia sinistra -
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Nuovo problema fisico in casa Inter in vista della sfida contro la Fiorentina. Luis Henrique ha accusato un risentimento all’adduttore lungo della coscia sinistra, che lo costringerà a saltare la gara contro la Fiorentina.

Le condizioni del brasiliano saranno rivalutate nei prossimi giorni. Intanto, Cristian Chivu perde un’altra pedina in vista del prossimo impegno di campionato.

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