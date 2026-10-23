Luis Henrique salta la Fiorentina: risentimento all'adduttore della coscia sinistra
Luis Henrique out contro la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
23 ottobre 2026 13:37
Nuovo problema fisico in casa Inter in vista della sfida contro la Fiorentina. Luis Henrique ha accusato un risentimento all’adduttore lungo della coscia sinistra, che lo costringerà a saltare la gara contro la Fiorentina.
Le condizioni del brasiliano saranno rivalutate nei prossimi giorni. Intanto, Cristian Chivu perde un’altra pedina in vista del prossimo impegno di campionato.