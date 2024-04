Luis Alberto: “A fine anno chiederò la rescissione del contratto alla Lazio. Sono fuori dal progetto”

Parole forti, quelle del fantasista Luis Alberto a DAZN non appena l’arbitro ha fischiato la fine della gara. Ecco le sue dichiarazioni: “Era importante vincere questa partita, siamo consapevoli che la tifoseria sia insoddisfatta e abbiamo sentito i fischi, ma non poteva essere diversamente dato che la nostra stagione non è stata positiva. Ci sono ancora sei gare e tutto può ancora accadere. Daremo il massimo e tireremo le somme a fine maggio. Abbiamo costruito tante occasioni, vincendo con merito.Sarebbe importante per la squadra restare in Europa, per un progetto che certo non mi vedrà protagonista. Sono qui da tanti anni, ho vissuto delle belle emozioni e sono legato alla Lazio, però a fine stagione chiederò di interrompere il mio rapporto lavorativo senza chiedere un euro in più. Sono stato bene qui, ma ora è tempo di prendere delle decisioni e di parlare con la società. La mia esperienza si chiuderà a fine anno”.