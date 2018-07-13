L'Udinese si rimangia la parola con la Fiorentina per De Paul. Di Marzio: "Rottura tra Udinese e giocatore"

Gianluca Di Marzio riporta la rottura tra De Paul e l'Udinese. A fine campionato, infatti, al giocatore era stata promessa la cessione in caso di offerte adeguate. Una proposta del genere è arrivata d...

A cura di Redazione Labaroviola 13 luglio 2018 14:05

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