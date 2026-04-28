Lucchesi: "Paratici nel mirino della Roma? Per la Viola è un vanto, ma il DS pensa solo alla Fiorentina"

Le dichiarazioni al Pentasport di Fabrizio Lucchesi sull'accostamento di Fabio Paratici alla Roma

L'ex dirigente viola Fabrizio Lucchesi è intervenuto a Radio Bruno: "Dalla Fiorentina mi aspetto un finale dignitoso, diversi giocatori ancora non hanno nemmeno dimostrato di essere da Fiorentina. Può giocare anche chi ha giocato meno, ma tutte le partite devono essere onorate".

Su Paratici: "Le voci da Roma non mi stupiscono, è un manager capace. Secondo me per la Fiorentina deve essere motivo d'orgoglio se un suo dirigente viene accostato a un club importante: vuol dire aver preso un dirigente di valore. Paratici farà le sue valutazioni, ma non credo che sia una cosa così concreta".

Sul futuro: "Non farei una rifondazione, non butterei il bambino con l'acqua sporca, ma è chiaro che è l'ennesima ripartenza, già la quarta dell'era Commisso. Firenze non è una piazza qualunque e ha bisogno di risposte. Sicuramente la proprietà vorrà fare bella figura, Paratici anche, probabilmente tutto e subito non si potrà fare, ma ci aspettiamo tutti un rilancio. La prima cosa è la scelta dell'allenatore che poi sarà il primo interlocutore della dirigenza per costruire la nuova squadra".

Su Kean: "Bisognerebbe conoscere la volontà del giocatore, che è quella che fa la differenza, offerte non mancheranno e la Fiorentina dovrà lavorare sulle alternative".