Lucchesi: "A Firenze c'è rammarico per Favasuli. E' un ottimo elemento ed ha ancora margini di crescita"

Lucchesi ha evidenziato il rammarico presente nell’ambiente viola per la partenza del giocatore, sottolineandone le qualità e il potenziale

Fabrizio Lucchesi è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli in vista della sfida tra Fiorentina e Napoli, in programma domenica 20 settembre alle 12:30 al Franchi. Tra i temi affrontati anche il ritorno a Firenze di Costantino Favasuli, protagonista di un incrocio particolare dopo il suo passaggio al Napoli.

"A Firenze c’è un po’ di rammarico per come è andata, perché Favasuli è un profilo davvero interessante. È un ottimo giocatore, non solo per quello che ha mostrato nell’ultima partita. La cosa più importante sono i margini che ha ancora davanti. Il suo potenziale è notevole e può migliorare ancora tanto"