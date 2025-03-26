Lucca: “Kean? Grande amico, è fortissimo. Ma non gli invidio nulla. Tutti e due abbiamo tutto”

Ci conosciamo da quando eravamo bambini, è stato bello ritrovarsi

Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese, ha così parlato a La Gazzetta dello Sport di Kean: “Io e Moise siamo stati insieme al Torino da piccoli. È un grande amico. Ci conosciamo da quando eravamo bambini ed è stato bello ritrovarsi e ricordare cosa facevamo in spogliatoio. Siamo sempre rimasti in contatto. È fortissimo. Lui ha più tiro e io più colpo di testa? Ahaha. Abbiamo tutti e due tutto. Non gli invidio nulla. Abbiamo alcuni scontri diretti in casa, anche col Bologna e la Fiorentina. E noi in casa siamo forti. Genova è un campo difficile, caldo. Non dobbiamo pensare alla parte sinistra della classifica, ma a dare sempre tutto”.