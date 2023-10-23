Lotito: "Voglio far esordire contro la Fiorentina Expo 2023. Sabato siamo stati devastanti a Firenze"

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato sulle pagine de Il Messaggero del buon momento dei biancocelesti dopo il successo contro il Sassuolo rivendicando anche con orgoglio le scelte fat...

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato sulle pagine de Il Messaggero del buon momento dei biancocelesti dopo il successo contro il Sassuolo rivendicando anche con orgoglio le scelte fatte durante il mercato estivo:

"I nuovi acquisti si stanno integrando alla perfezione e sono contento che anche i tifosi ora stiano apprezzando il mercato. E, come ho sentito, non abbiano rimpianto Berardi, come Zielinski a Napoli o Ricci contro il Torino - le parole del numero uno del club - Abbiamo completato una tripletta con il 5-1 della Women nel derby con la Roma. Sabato la Primavera era stata devastante a Firenze e la sera ho visto una grandissima Lazio, che ha battuto il Sassuolo con uno spirito di gruppo unico".

"Expo 2023? Sono in contatto col Comitato, vorrei farlo esordire con la Fiorentina, è più giusto farlo in casa e rappresentare la Capitale all'Olimpico", ha aggiunto Lotito.

IL FAVORE ARBITRALE IN FAVORE DELL'ATALANTA

https://www.labaroviola.com/gol-atalanta-di-mano-marelli-denuncia-var-non-doveva-intervenire-non-ce-certezza-grave-errore/227812/?fbclid=IwAR2fLsGbHPGHF8jmoXzoXs3prvkWDq2j309CEpRcJutd7noeuh73dvlAXik