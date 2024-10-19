Lotito: "Io non mi addormento mai, sto pensando. Allontano la tensione e chiudo gli occhi, ma ascolto"

Spesso, di recente e non, Claudio Lotito è stato beccato nel “farsi un pisolino” in situazioni delicate, quali appuntamenti in Senato. Intervistato da DAZN, il patron della Lazio ha spiegato: “Il mio...

Spesso, di recente e non, Claudio Lotito è stato beccato nel “farsi un pisolino” in situazioni delicate, quali appuntamenti in Senato. Intervistato da DAZN, il patron della Lazio ha spiegato: “Il mio è un atteggiamento voluto, nel senso che chiudo gli occhi per concentrarmi. Apparentemente le persone pensano che io stia dormendo, in realtà ascolto tutto. Sono capitate trattative molto lunghe, che portavo alle 3.00 o alle 4.00 di mattina e tutti pensavano che io dormissi, poi gli raccontavano tutto quello che avevano detto (ride, ndr). Mi concentro, allontano la tensione e chiudo gli occhi, ma ascolto“.