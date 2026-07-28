Longo, vice di Grosso: "Firenze può darci una grande spinta. Possiamo fare un campionato importante"

Le parole di Longo a margine della seduta mattutina

Raffaele Longo, vice di Fabio Grosso alla Fiorentina, ha parlato a margine della seduta mattutina svolta dalla squadra in Inghilterra, facendo il punto sul lavoro svolto in queste prime settimane e raccontando anche il suo legame con Firenze. "Stiamo lavorando bene, i ragazzi si sono messi subito a disposizione. Noi proviamo prima di tutto a trasmettere il sistema più opportuno e poi a raggiungere una preparazione atletica adeguata". Longo ha poi raccontato la nascita della collaborazione con Grosso: "L'ho conosciuto tre anni fa, è un allenatore di grande personalità. Prova sempre a mettersi in gioco, migliorandosi e migliorando gli altri. Mi ha fatto una telefonata, siamo partiti insieme e abbiamo trascorso due anni direi discreti".

Sul momento della squadra, il vice di Grosso predica pazienza: "È presto, lavoriamo insieme da appena quindici giorni e c'è un po' di via vai di giocatori. L'importante è che non ci siano infortuni. Tutta la rosa ha grande prospettiva per fare un campionato importante". Un pensiero anche all'anno del Centenario: "È l'anno del Centenario, ma questo non deve essere un peso. Deve essere lo stimolo per fare una grande stagione". Longo conosce bene l'ambiente fiorentino e sa quanto il pubblico possa essere determinante: "Ricordo che ai miei tempi c'erano 15 mila abbonati. Conosco benissimo l'ambiente viola e speriamo di creare l'empatia giusta, perché Firenze può darci una grande spinta". Infine, l'emozione per il ritorno in una città che gli ha lasciato ricordi importanti: "Quando ho saputo che potevo andare a Firenze ho pensato che sarebbe stato bellissimo. Ventiquattro anni fa è stata un'avventura stupenda e so quello che può dare questa città. La società riparte da un progetto nuovo e, come in ogni nuovo progetto, potranno esserci degli ostacoli, ma vogliamo fare un campionato importante".