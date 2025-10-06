Longhi sicuro: “ La Fiorentina è una squadra troppo leggera. Avere Pioli in panchina è una certezza”

Bruno Longhi ha parlato a Radio Sportiva della situazione difficile in casa Fiorentina dopo l‘ennesima sconfitta stagionale contro la Roma.

Il noto giornalista Bruno Longhi è intervenuto su RadioSportiva ,analizzando i problemi della Fiorentina dopo la terza sconfitta in casa contro la Roma.

Queste le parole del suo intervento: “La Fiorentina ha tanti buoni giocatori ma è una squadra molto leggera. Oltre al buon livello tecnico , serve avere anche un buon livello atletico , come dimostrato da Juve e Milan ieri sera. La Fiorentina non ha vinto neanche una partita ma avere un allenatore come Pioli in panchina è una garanzia , serve avere pazienza.