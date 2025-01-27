Longari: "La Fiorentina è interessata a Zanon della Carrarese. C'è anche il Lecce"

Dopo aver conquistato la promozione in Serie B con la Carrarese ed essere diventato uno dei punti fermi della formazione di Calabro, arrivano le prime sirene dalla Serie A per Simone Zanon. Stando qua...

Dopo aver conquistato la promozione in Serie B con la Carrarese ed essere diventato uno dei punti fermi della formazione di Calabro, arrivano le prime sirene dalla Serie A per Simone Zanon. Stando quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, infatti, la Fiorentina e il Lecce sono interessate all'esterno classe 2001. In questa stagione, Zanon ha collezionato 22 presenze e fornito 2 assist nella serie cadetta italiana.

Foto: Instagram Zanon

[VIDEO] BOVE TORNA IN CAMPO DOPO LA FINE, È SOLO SUL TERRENO DI GIOCO DELL’OLIMPICO. LA SCENA EMOZIONANTE

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