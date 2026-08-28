L'omaggio della Fiorentina per onorare Rocco Commisso: svelata la statua al Viola Park

L'omaggio Viola per Rocco Commisso

Questa mattina, al Viola Park, la Fiorentina ha presentato ufficialmente una nuova statua dedicata a Rocco Commisso, inserita nelle iniziative organizzate dal club per celebrare il centenario della società.

L’opera è stata commissionata direttamente dalla Fiorentina e realizzata da Marco Lodola, artista italiano tra i principali esponenti della Pop Art e noto soprattutto per le sue creazioni caratterizzate dall’utilizzo della luce. La scultura raggiunge i quattro metri di altezza, base compresa.

La statua vuole celebrare la figura di Commisso e il rapporto costruito negli anni con la Fiorentina e con il mondo viola. L’artista non ha scelto una riproduzione fedele e realistica del presidente, preferendo una rappresentazione simbolica, immediata e riconoscibile, in linea con il suo caratteristico stile luminoso.

L’installazione entra così a far parte del percorso dedicato ai 100 anni di storia della Fiorentina, rendendo omaggio anche alla presidenza Commisso e al suo ruolo nella storia recente del club, oltre che alla realizzazione del Viola Park.